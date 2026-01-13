Il Festival Medioera torna con la sua 18ª edizione, offrendo uno spazio di confronto sui temi della trasformazione digitale. In apertura, Riccardo Luna presenta il suo nuovo libro, “Qualcosa è andato storto”, invitando a riflettere sulle conseguenze e le sfide di un processo in continua evoluzione. Un'occasione per approfondire le dinamiche che influenzano la società moderna e il ruolo delle tecnologie nel nostro quotidiano.

Il Festival Medioera inaugura la sua 18ª edizione con un evento di apertura dedicato alla riflessione critica sui processi di trasformazione digitale e sul loro impatto nella società contemporanea. L’appuntamento è fissato per giovedì 22 gennaio, alle ore 17, presso lo Spazio Attivo Lazio Innova di Viterbo, in via Faul. Un libro al centro del dibattito su tecnologia e democrazia. Protagonista dell’incontro sarà Riccardo Luna, che presenterà il suo ultimo libro “Qualcosa è andato storto”, pubblicato da Solferino e attualmente ai vertici delle classifiche dei libri più venduti in Italia. Il volume propone un’analisi documentata e critica delle trasformazioni generate dal digitale, interrogandosi sul divario tra le promesse originarie della rete – partecipazione, apertura, progresso – e le dinamiche problematiche emerse negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Torna il festival Medioera: Riccardo Luna presenta il libro “Qualcosa è andato storto”

Leggi anche: Carlo Buccirosso porta ad Avellino la commedia “Qualcosa è andato storto”

Leggi anche: The Traitors Italia, Alessia Marcuzzi svela retroscena del nuovo reality: "Qualcosa è andato storto"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Torna il festival Medioera: Riccardo Luna presenta il libro “Qualcosa è andato storto” - Protagonista dell’incontro sarà Riccardo Luna, che presenterà il suo ultimo libro “Qualcosa è andato storto”, pubblicato da Solferino e attualmente ai vertici ... thesocialpost.it