Torna il festival Medioera | Riccardo Luna presenta il libro Qualcosa è andato storto
Il Festival Medioera torna con la sua 18ª edizione, offrendo uno spazio di confronto sui temi della trasformazione digitale. In apertura, Riccardo Luna presenta il suo nuovo libro, “Qualcosa è andato storto”, invitando a riflettere sulle conseguenze e le sfide di un processo in continua evoluzione. Un'occasione per approfondire le dinamiche che influenzano la società moderna e il ruolo delle tecnologie nel nostro quotidiano.
Il Festival Medioera inaugura la sua 18ª edizione con un evento di apertura dedicato alla riflessione critica sui processi di trasformazione digitale e sul loro impatto nella società contemporanea. L’appuntamento è fissato per giovedì 22 gennaio, alle ore 17, presso lo Spazio Attivo Lazio Innova di Viterbo, in via Faul. Un libro al centro del dibattito su tecnologia e democrazia. Protagonista dell’incontro sarà Riccardo Luna, che presenterà il suo ultimo libro “Qualcosa è andato storto”, pubblicato da Solferino e attualmente ai vertici delle classifiche dei libri più venduti in Italia. Il volume propone un’analisi documentata e critica delle trasformazioni generate dal digitale, interrogandosi sul divario tra le promesse originarie della rete – partecipazione, apertura, progresso – e le dinamiche problematiche emerse negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Carlo Buccirosso porta ad Avellino la commedia “Qualcosa è andato storto”
Leggi anche: The Traitors Italia, Alessia Marcuzzi svela retroscena del nuovo reality: "Qualcosa è andato storto"
Torna il festival Medioera: Riccardo Luna presenta il libro “Qualcosa è andato storto” - Protagonista dell’incontro sarà Riccardo Luna, che presenterà il suo ultimo libro “Qualcosa è andato storto”, pubblicato da Solferino e attualmente ai vertici ... thesocialpost.it
Al via la 18ª edizione del Festival Medioera con la presentazione del libro “Qualcosa è andato storto” di Riccardo Luna - Il Festival Medioera lancia la sua 18ª edizione con un evento di apertura dedicato alla riflessione critica sui processi di trasformazione digitale e sul loro impatto sulla società contemporanea. newtuscia.it
Torna il Festival dell'Oriente di Brescia con un'edizione ricchissima di novità e nuovi contenuti tutti da scoprire!! Brixia Forum sabato 14 - domenica 15 - sabato 21 - domenica 22 febbraio 2026 Vi aspettiamo a braccia aperte per scoprire tutte le novità di questa - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.