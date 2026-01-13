Torna Fierce Woman | Special Edition con Scatti di scena

Torna Fierce Woman: Special Edition con scatti di scena. Questo progetto, ideato da Laura Pizzimenti, celebra le storie di donne e uomini che, attraverso la loro professione, contribuiscono a fare la differenza. Un’occasione per approfondire il percorso di chi si impegna quotidianamente a valorizzare la forza e l’impegno nel proprio campo. Un appuntamento che rinnova l’importanza di riconoscere e condividere le esperienze di chi si distingue per dedizione e passione.

Torna in grande stile Fierce Woman, il progetto, ideato ormai diversi anni fa da Laura Pizzimenti, in cui la protagonista indiscussa è la forza delle storie di donne e uomini che, attraverso la loro vocazione professionale, hanno contribuito e continueranno a contribuire a fare la differenza nel. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: La Curva Nord torna a spingere la Carrarese. Maglia “special edition“ contro l’Entella Leggi anche: Ornella Vanoni annuncia una special edition dell’album Sheherazade, con un inedito Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Reggio Calabria, la mostra fotografica di Antonio Sollazzo apre l’anno di Fierce Woman - Torna in grande stile Fierce Woman, il progetto, ideato ormai diversi anni fa da Laura Pizzimenti, in cui la protagonista indiscussa è la forza delle storie di donne e uomini che, attraverso la loro v ... strettoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.