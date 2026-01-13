Torino indizio di mercato dai convocati per la Roma | esclusione pesante di Baroni

Nel match di Coppa Italia contro la Roma, Torino ha annunciato i convocati, evidenziando alcune esclusioni significative. La lista può offrire indicazioni sulle prossime mosse di mercato e sullo stato di forma della squadra. La sfida rappresenta un momento importante per i granata, pronti a confermare il loro cammino in questa competizione e a valutare possibili sviluppi per il futuro.

Torino, la lista dei convocati per la sfida contro la Roma rivela un segnale importante in chiave mercato: le ultime Il Torino si prepara alla sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, un appuntamento che può dare slancio alla stagione granata. Per l’occasione, il tecnico Baroni ha diramato la lista dei 22 convocati, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, indizio di mercato dai convocati per la Roma: esclusione pesante di Baroni Leggi anche: Lecce Torino, i convocati di Baroni: ecco la lista completa dei granata Leggi anche: Ultim’ora Salah: verso l’esclusione dai convocati per Inter-Liverpool Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ilic ai margini del Torino: spunta un indizio di calciomercato; Calciomercato Torino, il forfait di Ilic è (anche) un indizio di mercato; Calciomercato | Torino, indizio di mercato per Ilic. E la Lazio...; Calciomercato, Ilic si avvicina? Un indizio porta alla Lazio…. Calciomercato | Torino, indizio di mercato per Ilic. E la Lazio... - Non sta trovando spazio nella squadra di Baroni e il suo futuro è incerto, molto probabilmente lascerà ... lalaziosiamonoi.it

Calciomercato Torino, il forfait di Ilic è (anche) un indizio di mercato - Il serbo non prenderà parte nemmeno alla gara del Bentegodi: il problema fisico potrebbe celare possibili scenari di mercato ... toro.it

Ilic ai margini del Torino: spunta un indizio di calciomercato - Con Baroni non sta trovando continuità e il suo futuro appare segnato, con una possibile partenza già in questa finestra di mercato. laziopress.it

Torino, cadavere in un fosso a Settimo Torinese. Nessun indizio sulle cause del decesso e sulla sua identità x.com

DOMINIO PROVINCIALE: ETTORE FA IL BIS! Se il trionfo di Torino era un indizio, questa è la prova definitiva. Ettore conquista i Campionati Provinciali con una prestazione "monstre". I Numeri della maratona: In una sola giornata, Ettore ha disputato b - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.