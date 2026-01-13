TNA | Tutti i componenti dei The Rascalz sarebbero ora dei free agent
I membri dei The Rascalz sono ora ufficialmente free agent, poiché non hanno più un contratto con TNA Wrestling. Questa situazione permette loro di collaborare con altre federazioni e promozioni nel mondo del wrestling, offrendo maggiore libertà di scelta e nuove opportunità professionali. La loro disponibilità potrebbe influenzare il panorama delle prossime competizioni e storyline nel settore.
Tutti e quattro i membri del gruppo The Rascalz non risultano più sotto contratto con la TNA Wrestling, il che li rende free agent, cioè liberi di apparire in qualsiasi compagnia vogliano. Contratti assenti e non rinnovati. Secondo quanto riportato da PWInsider, Dezmond Xavier, Zachary Wentz, Trey Miguel e Myron Reed sono tutti presumibilmente liberi da vincoli contrattuali con la TNA. I dettagli di quanto è successo sono i seguenti: •Il contratto di Zachary Wentz è scaduto il 1° gennaio 2026. •Quello di Trey Miguel è terminato a dicembre 2025. •Myron Reed stava lavorando con la TNA senza un contratto formale dall’agosto scorso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
