TimVision si arricchisce di una nuova offerta, diventando un hub streaming completo con l'integrazione di HBO Max, Netflix e Infinity Plus. Per 7 euro al mese, gli utenti possono accedere a contenuti di serie HBO, film Warner Bros, DC e sport Eurosport, in un’unica piattaforma. Questa soluzione permette di usufruire di un’ampia gamma di contenuti senza dover sottoscrivere più abbonamenti.

HBO Max arriva su TimVision con Netflix e Infinity Plus in un’offerta da 7 euro al mese che unisce serie HBO, film Warner Bros, DC e sport Eurosport in un unico abbonamento.. TIM e Warner Bros. Discovery annunciano una nuova partnership strategica per il debutto di HBO Max in Italia. Grazie a questo accordo pluriennale, l’app HBO Max arriva su TimVision, offrendo agli abbonati un accesso privilegiato ai contenuti della piattaforma. Questo nuovo accordo consente la distribuzione di HBO Max in abbinamento con le offerte TimVision, mettendo a disposizione dei clienti esclusive combinazioni di contenuti che soddisfano sempre di più le esigenze di intrattenimento quotidiano, a partire da 7 euro al mese con l’intero catalogo HBO Max, TimVision Play, Netflix e Infinity Plus. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - TimVision diventa hub streaming con in abbinamento HBO Max

Leggi anche: Hbo max arriva in italia dal 13 gennaio con film e serie streaming

Leggi anche: Hbo Max in Italia da gennaio: la nuova piattaforma streaming

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Mondiale 2026, TikTok hub ufficiale FIFA: contenuti esclusivi e gamification; HbbTV trasforma la TV in un’esperienza interattiva evoluta per milioni di utenti.

Ci sono serie in cui l'ambientazione è solo uno sfondo. E poi c'è Città delle ombre, la miniserie di Netflix spagnola in 6 episodi, in cui Barcellona stessa diventa virtualmente un personaggio all'interno della storia. Diretta da Jorge Torregrossa e basata sui roma - facebook.com facebook