Negli ultimi mesi si registra un aumento delle frodi creditizie in Italia, con casi in cui l’identità delle vittime viene compromessa e vengono aperti prestiti a loro nome senza consenso. Questi episodi, spesso segnalati da cittadini e istituzioni, evidenziano l’importanza di adottare misure di sicurezza e di monitorare attentamente le proprie finanze per prevenire e contrastare queste forme di truffa.

Roma, 13 gennaio 2026 – Succede sempre più spesso: una persona riceve una telefonata dalla banca o una richiesta di pagamento per un finanziamento che non ha mai domandato. È uno dei modi più comuni in cui vengono scoperte le frodi creditizie, cioè truffe basate sul furto di identità. Qualcuno utilizza i dati personali di una vittima – documenti, informazioni bancarie, credenziali – per ottenere prestiti, rate o finanziamenti a suo nome. Secondo l’ultimo Osservatorio CRIF - Mister Credit sulle frodi creditizie, nel primo semestre del 2025 questi casi sono aumentati in Italia. Frodi in crescita: oltre 86 milioni di euro nel semestre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ti rubano l’identità e fanno un prestito a nome tuo: è boom di frodi creditizie in Italia

Leggi anche: Analisi Crif, 18.800 frodi creditizie in 6 mesi nel 2025

Leggi anche: “Lo fanno con la Nutella”. Nuova truffa in Italia, rubano così i dati della carta di credito

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ti rubano l’identità e fanno un prestito a nome tuo: è boom di frodi creditizie in Italia - Secondo l’osservatorio CRIF, nei primi sei mesi del 2025 i casi in Italia superano i 18. quotidiano.net