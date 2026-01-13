The bourne identity | il libro di Ludlum funziona ancora benissimo sullo schermo

THE BOURNE IDENTITY Canale 20, ore 21,10. Con Matt Damon, Franka Potente, Clive Owen. Regia di Doug Liman. Produzione Usa 2002. Durata: 2 ore LA TRAMA È il primo film della serie "Bourne" partita col romanzo "Identità bruciata" di Robert Ludlum. Nelle acque italiane viene ritrovato un peschereccio con a bordo un uomo ferito e privo di memoria. Mentre lui di scervella a recuperare il suo passato, viene fatto bersaglio a una serie di attentati. Per fortuna se la sua mente non ricorda, il suo corpo sì,e così molte le sue mosse precedenti. Che sono quelle di un agente segreto rotto a ogni battaglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

