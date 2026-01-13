THE BOURNE IDENTITY Canale 20, ore 21,10. Con Matt Damon, Franka Potente, Clive Owen. Regia di Doug Liman. Produzione Usa 2002. Durata: 2 ore LA TRAMA È il primo film della serie "Bourne" partita col romanzo "Identità bruciata" di Robert Ludlum. Nelle acque italiane viene ritrovato un peschereccio con a bordo un uomo ferito e privo di memoria. Mentre lui di scervella a recuperare il suo passato, viene fatto bersaglio a una serie di attentati. Per fortuna se la sua mente non ricorda, il suo corpo sì,e così molte le sue mosse precedenti. Che sono quelle di un agente segreto rotto a ogni battaglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "The bourne identity": il libro di Ludlum funziona ancora benissimo sullo schermo

Leggi anche: The Bourne Identity: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: The Bourne Identity: la spiegazione del finale del film

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

The Bourne Identity: le location del film con Matt Damon - Tra le location che hanno accolto le riprese di The Bourne Identity, il film tratto dal libro Un nome senza volto, c'è anche l'Italia e parte dell'Europa. cinematographe.it

The Bourne Identity: 10 curiosità sul film con Matt Damon - Ispirato al romanzo di Robert Ludlum, la saga su Jason Bourne è un cult del genere action. cinematographe.it

The Bourne Supremacy: trama, cast e colonna sonora del film ispirato al libro di Robert Ludlum con Matt Damon - Sarà trasmesso stasera in televisione The Bourne Supremacy, action d’autore con Matt Damon nei panni del celebre agente segreto. virgilio.it

Ruth Bourne, una delle ultime veterane della Seconda guerra mondiale che lavorarono alla decifrazione dei codici segreti tedeschi per conto del Regno Unito, è morta a Londra all'età di 99 anni, come riferisce "The Telegraph". Operatrice addetta al controll - facebook.com facebook