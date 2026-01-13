Paul Mescal, noto per Normal People e Il gladiatore 2, ha condiviso come il suo nuovo ruolo nel progetto di Sam Mendes sui Beatles gli abbia offerto stabilità dopo anni complessi. L’attore interpreta Paul McCartney in questa produzione, che esplora la storia della band britannica. Un’opportunità che, secondo Mescal, rappresenta un momento di equilibrio e crescita professionale.

La star di Normal People e Il gladiatore 2 ha parlato del nuovo progetto di Sam Mendes sui Fab Four nel quale interpreta Paul McCartney. Nell'ultima intervista rilasciata a Variety, Paul Mescal ha espresso tutto il proprio entusiasmo per essere stato coinvolto nell'ambizioso progetto biografico evento di Sam Mendes sui Beatles, nel quale interpreta Paul McCartney. Dopo anni che lui stesso ha definito 'folli', Paul Mescal è riuscito a trovare un po' stabilità grazie al lavoro in The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, che gli permetterà di rimanere a Londra per tutto il 2026. La ritrovata stabilità di Paul Mescal "A essere onesto, posso dire davvero molto poco" ha dichiarato Mescal in merito al progetto sui Beatles "in realtà, per motivi contrattuali sui film, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Beatles, Paul Mescal confessa: "Il progetto mi ha dato stabilità dopo anni folli"

Leggi anche: “Paul Mescal? È uno stronzetto. In passato gli ho dato una mano con i soldi, ora mi paga le cene. Mi porta a vedere solo horror: così Sarah Paulson sul migliore amico

Leggi anche: Paul Mescal: "Nei prossimi anni mi concederò una pausa dalla recitazione"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Paul Mescal si prende una pausa: il ritorno nel 2028 per il biopic dei Beatles; Paul Mescal saluta, «mi prenderò una pausa» fino al 2028; Paul Mescal potrebbe prendersi una pausa nella recitazione per un paio d'anni; Paul Mescal torna in sala con “Hamnet - Nel Nome Del Figlio”.

The Beatles, Paul Mescal confessa: "Il progetto mi ha dato stabilità dopo anni folli" - La star di Normal People e Il gladiatore 2 ha parlato del nuovo progetto di Sam Mendes sui Fab Four nel quale interpreta Paul McCartney. movieplayer.it