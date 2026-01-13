Il caso “test del carrello nocivo e persecutorio” di Pam Panorama, giudicato lesivo della salute e considerato persecutorio, rappresenta un importante precedente legale. La sentenza di Siena, del 13 gennaio 2026, ha sancito l’invalidità di questa pratica, rendendola un caso di riferimento nel panorama giudiziario italiano. Questa decisione evidenzia l’importanza di rispettare i diritti dei consumatori e di evitare pratiche potenzialmente dannose.

Siena, 13 gennaio 2026 – Lesivo della salute e persino persecutorio. La motivazione della sentenza sul caso “test del carrello” di Pam Panorama non lascia margini di dubbio: la pratica non può essere applicata. Il giudice stabilisce che le simulazioni di furto affidate ai cassieri senza formazione adeguata violano i principi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro, sono discriminatorie per età e scaricano impropriamente mansioni di antitaccheggio su chi dovrebbe occuparsi esclusivamente di cassa. L’abbraccio dei sindacalisti a Fabio Giomi Una decisione che va oltre il caso di Fabio Giomi e che è destinata a incidere sulle prassi della grande distribuzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Test del carrello nocivo e persecutorio”. Perchè Fabio Giomi e la sentenza Pam diventano un “caso storico”

Leggi anche: Il Natale (senza lavoro) di Fabio Giomi, licenziato dopo il test del carrello. Caso Pam, attesa per la prima udienza

Leggi anche: Licenziato per il «test del carrello» dalla Pam, il 62enne Fabio Giomi reintegrato: «Un bel regalo di Natale». La sentenza del tribunale di Siena

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

“Test del carrello nocivo e persecutorio”. Perchè Fabio Giomi e la sentenza Pam diventano un “caso storico”; Cassiere Pam Siena licenziato, l’avvocato: “Sentenza storica, il test del carrello nuoce alla salute”.

“Test del carrello nocivo e persecutorio”. Perché Fabio Giomi e la sentenza Pam diventano un “caso storico” - Il legale della Cgil Stramaccia commenta le motivazioni: “Presa di mira una persona di 62 anni con difficoltà” ... msn.com