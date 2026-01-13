Tessera sanitaria occhio alla truffa del rinnovo

Negli ultimi giorni sono state segnalate email fraudolente che, spacciandosi per comunicazioni ufficiali del Ministero della Salute, invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. È importante prestare attenzione a queste comunicazioni false e verificare sempre la provenienza prima di fornire dati personali o cliccare su eventuali link, per evitare truffe e frodi.

AGI - Stanno circolando in questi giorni false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Si tratta di una campagna di phishing, sottolinea il ministero, finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali. Come funziona la truffa. Le email fraudolente invitano l'utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria. Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all'interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tessera sanitaria, occhio alla truffa del rinnovo Leggi anche: Tessera sanitaria, occhio alla truffa: false email sul rinnovo, l’allarme del ministero Leggi anche: Truffa rinnovo tessera sanitaria, dati rubati e venduti: come difendersi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Occhio alla nuova truffa della Tessera Sanitaria scaduta: l'allarme dell'AGID; Truffa del rinnovo della tessera sanitaria, Ministero della Salute avverte sul sito web falso e mail; Scadenza tessera sanitaria: attenzione alla truffa; Tessera sanitaria, occhio alla truffa: false email sul rinnovo, l’allarme del ministero. “Rinnova la tua tessera sanitaria”, non aprire quell’email: la truffa che ruba tutti i tuoi dati - False email sul rinnovo della tessera sanitaria: come riconoscere la truffa, perché funziona e cosa sapere per difendere i dati personali. greenme.it

Occhio alla truffa della tessera sanitaria: dalla mail pericolosa al “finto rinnovo”, cosa fare per difendersi - Sfruttando i loghi del Ministero della Salute e del Sistema Tessera Sanitaria, i criminali informatici tentano di sottrarre dati sensibili attraverso false comunicazioni digitali. internapoli.it

Truffa rinnovo tessera sanitaria, dati rubati e venduti: come difendersi - Il tentativo di phishing ruba i dati e li rivede al mercato illegale. quifinanza.it

La falsa scadenza della tessera sanitaria, così funziona la nuova truffa online – Ecco come difendersi - facebook.com facebook

"Non cliccate sul link". False mail per il rinnovo della tessera sanitaria. Il ministero della Salute avverte: "Tentativo di truffa per sottrarre dati personali" #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.