Terremoto oggi due scosse in Romagna Gente in strada

Oggi in Romagna si sono verificate due scosse di terremoto, provocando la temporanea uscita delle persone dalle proprie abitazioni a Forlì. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali danni. La popolazione è invitata a seguire aggiornamenti ufficiali e a adottare le precauzioni necessarie in caso di ulteriori fenomeni sismici.

Forlì, 13 gennaio 2026 – Due scosse di terremoto sono state avvertite in Romagna. A Forlì la gente è scesa in strada.

