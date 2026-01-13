Terremoto lo scherzo corre sui cellulari | virali le foto dei crolli ma a far danni è solo l' Ai se usata male

Dopo le recenti scosse di terremoto, sui cellulari di studenti e genitori sono apparse immagini di crolli che, tuttavia, sono spesso il risultato di un uso scorretto dell'intelligenza artificiale. Questi contenuti virali creano allarme ingiustificato, distogliendo l’attenzione dai danni reali. È importante distinguere tra realtà e finzione per evitare confusione e mantenere la calma in momenti di emergenza.

Mentre la città faceva i conti con lo spavento reale per le due forti scosse di terremoto registrate questa mattina, martedì, sugli smartphone di centinaia di studenti e genitori hanno iniziato a circolare immagini ben più spaventose della realtà. Alcuni giovani, magari approfittando di un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Foto di Amatrice usata per commemorare il terremoto dell’Irpinia, gaffe sui social del ministro Musumeci Leggi anche: Grande Fratello, lo scherzo in casa finisce male: rissa sfiorata Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il divertente aneddoto di Paul Rudd su Jonah Hill: «Jonah Hill faceva spesso questo scherzo con gli amici: si avvicinava a qualcuno mentre era in bagno, lo prendeva da dietro bloccandogli le mani, urlava “terremoto!” e gli faceva schizzare la pipì ovunqu - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.