Terremoto in Romagna scossa avvertita anche a Bologna | stop ai treni e verifiche in corso

Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in Romagna, con la percezione anche a Bologna. L'evento ha causato l’interruzione dei servizi ferroviari e avviato verifiche strutturali nelle zone interessate. La popolazione ha mostrato preoccupazione, soprattutto a Forlì, dove molte persone sono scese in strada. Sono in corso controlli per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza.

Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa di magnitudo 4.3 e 4.1 a Ravenna: avvertito a Forlì e in Toscana - Due forti scosse di terremoto tra Ravenna e Forlì registrate oggi, 13 gennaio, dall'Ingv a distanza ravvicinata: la prima di magnitudo 4 ... fanpage.it

Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Treni fermi - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Gli eventi sismici sono stati registrati alle 9.27 e alle 9.29 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province d - facebook.com facebook

NEWS - Due scosse di #terremoto in #Romagna, la più forte di magnitudo 4.3 La gente è scesa in strada, spaventata. Al momento tanta paura ma non si segnalano danni #13gennaio #earthquake #sisma #sismo #temblor #EmiliaRomagna x.com

