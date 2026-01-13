Terremoto in Romagna scossa avvertita anche a Bologna | stop ai treni e verifiche in corso
Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in Romagna, con la percezione anche a Bologna. L'evento ha causato l’interruzione dei servizi ferroviari e avviato verifiche strutturali nelle zone interessate. La popolazione ha mostrato preoccupazione, soprattutto a Forlì, dove molte persone sono scese in strada. Sono in corso controlli per valutare eventuali danni e garantire la sicurezza.
Una scossa di terremoto - distintamente avvertita anche a Bologna - ha svegliato la Romagna nella mattinata di oggi, generando paura tra i cittadini e facendo scendere molte persone in strada, in particolare a Forlì. Il sisma, seguito da una breve replica, non ha provocato al momento danni a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
