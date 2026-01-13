Terremoto in Romagna le due forti scosse avvertite anche in Toscana

Il 13 gennaio 2026, la Romagna è stata colpita da due intense scosse di terremoto, percepite anche in Toscana, in particolare nel Mugello. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha confermato l’evento sismico, che ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale. In questa comunicazione vengono riportate le principali informazioni e testimonianze sui rilevanti movimenti tellurici verificatisi in questa regione.

Firenze, 13 gennaio 2026 – "Sentito anche a Firenze, "Scossa avvertita anche in Mugello": sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social a margine del post pubblicato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) che riporta il forte terremoto che ha battuto in Romagna. Due le scosse: la prima alle 9.27, a 7 km da Russi, profonda 22.9 km e di magnitudo 4.3 e la seconda alle 9.29 a 8 km da Faenza, profonda 21.8 km e di magnitudo 4.1. Al momento non risultano danni a cose o persone. Le ultime scosse in Toscana. L' ultimo sciame sismico avvertito dalla popolazione toscana è stato quello del 3 gennaio 2026, che ha colpito il pistoiese e l'aretino con scosse di magnitudo 2.

Terremoto, due forti scosse in Romagna: a Ravenna e Forlì-Cesena - Due forti scosse di terremoto ha colpito la Romagna, interessando le province di Ravenna e Forlì- italiaoggi.it

Terremoto in Emilia-Romagna, due forti scosse in provincia di Ravenna: gente in strada - Romagna, due forti scosse in provincia di Ravenna: gente in strada ... tg24.sky.it

Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Gli eventi sismici sono stati registrati alle 9.27 e alle 9.29 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province d - facebook.com facebook

NEWS - Due scosse di #terremoto in #Romagna, la più forte di magnitudo 4.3 La gente è scesa in strada, spaventata. Al momento tanta paura ma non si segnalano danni #13gennaio #earthquake #sisma #sismo #temblor #EmiliaRomagna x.com

