Terremoto in Emilia Romagna | forti scosse a Faenza e Ravenna Gente in strada treni fermi

Nella regione Emilia Romagna si sono verificate recenti scosse di terremoto, con epicentro a Faenza e Ravenna. Le verifiche preliminari indicano che non ci sono danni significativi, mentre molte persone sono state invitate a evacuare temporaneamente gli edifici e a rimanere in strada. Le autorità monitorano la situazione, e i servizi ferroviari sono stati sospesi in alcune zone per motivi di sicurezza.

Terremoto in Emilia-Romagna, due forti scosse in provincia di Ravenna: gente in strada - Romagna, due forti scosse in provincia di Ravenna: gente in strada ... tg24.sky.it

Forte terremoto oggi in Romagna, paura tra Forlì e Ravenna: gente scappa in strada. Area attiva dal punto di vista sismico - Terremoto oggi in Emilia Romagna: l'area è stata interessata da due forti scosse di terremoto ravvicinate. notizie.com

Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Gli eventi sismici sono stati registrati alle 9.27 e alle 9.29 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province d - facebook.com facebook

Mappe effetti #terremoto zona 1 km S #Campagnola #Emilia ( #RE) del 11-01-2026 10:57:51 ML: 2.7 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.