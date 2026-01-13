Terremoto in Emilia Romagna | forti scosse a Faenza e Ravenna Gente in strada treni fermi
Nella regione Emilia Romagna si sono verificate recenti scosse di terremoto, con epicentro a Faenza e Ravenna. Le verifiche preliminari indicano che non ci sono danni significativi, mentre molte persone sono state invitate a evacuare temporaneamente gli edifici e a rimanere in strada. Le autorità monitorano la situazione, e i servizi ferroviari sono stati sospesi in alcune zone per motivi di sicurezza.
Gente in strada a Forlì e in diversi altri comuni. Al momento non si hanno segnalazioni di danni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Terremoto in Emilia-Romagna oggi, domenica 11 gennaio 2025: scossa M 3.1 in provincia di Parma | Dati INGV.
Mappe effetti #terremoto zona 1 km S #Campagnola #Emilia ( #RE) del 11-01-2026 10:57:51 ML: 2.7 x.com
