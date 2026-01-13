Terremoto Faenza e Forli due scosse di 4.3 e 4.1 avvertite a Bologna Rimini Cesena Ravenna Gente in strada stop ai treni

Questa mattina in Emilia-Romagna si sono registrate due scosse di terremoto, di magnitudo 4.3 e 4.1, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Le scosse sono state avvertite anche nelle città vicine come Bologna, Rimini e Cesena, causando l’evacuazione temporanea di alcune aree e l’interruzione dei servizi ferroviari. Nessun danno significativo è stato segnalato finora.

Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Treni fermi - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. quotidiano.net

Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa di magnitudo 4.3 e 4.1 a Ravenna: avvertito a Forlì e in Toscana - Due forti scosse di terremoto a distanza ravvicinata sono state registrate oggi 13 gennaio in Emilia Romagna: la prima alle ore 09:27 di magnitudo 4 ... fanpage.it

Mappa di intensità per il #terremoto M4.3 avvenuto alle 08:27:59 (UTC) con epicentro a 10 km da #Faenza, Italia. La mappa si basa sulle segnalazioni degli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. Scarica l'app da sismo.app/it/download per ricevere allerte in tem x.com

