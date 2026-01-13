Terremoto Emilia Romagna due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna

Questa mattina, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena in Emilia-Romagna, sono state registrate due scosse di terremoto a breve distanza tra loro. L’evento sismico è stato avvertito dalla popolazione, senza al momento segnalazioni di gravi danni. Le autorità monitorano la situazione per valutare eventuali conseguenze e garantire la sicurezza delle zone interessate.

Emilia-Romagna, due scosse di terremoto tra Forlì e Ravenna: magnitudo fino a 4,5 - Case tremanti e persone spaventate, ma nessun danno segnalato. ilfattoquotidiano.it

Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Treni fermi - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

Terremoto in provincia di Parma, in Emilia Romagna, a Neviano Degli Arduini. Magnitudo 3.1 - facebook.com facebook

Mappe effetti #terremoto zona 1 km S #Campagnola #Emilia ( #RE) del 11-01-2026 10:57:51 ML: 2.7 x.com

