Terremoto Emilia Romagna due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna
Questa mattina, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena in Emilia-Romagna, sono state registrate due scosse di terremoto a breve distanza tra loro. L’evento sismico è stato avvertito dalla popolazione, senza al momento segnalazioni di gravi danni. Le autorità monitorano la situazione per valutare eventuali conseguenze e garantire la sicurezza delle zone interessate.
(Adnkronos) – Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La prima scossa, secondo una stima preliminare di Ingv, si è verificata alle 09.27 con una magnitudo compresa tra 4.0 e 4.5, con epicentro in provincia di Forlì-Cesena. Pochi minuti dopo, alle 09.29, un
