Terremoto Emilia Romagna due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna

Da periodicodaily.com 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena in Emilia-Romagna, sono state registrate due scosse di terremoto a breve distanza tra loro. L’evento sismico è stato avvertito dalla popolazione, senza al momento segnalazioni di gravi danni. Le autorità monitorano la situazione per valutare eventuali conseguenze e garantire la sicurezza delle zone interessate.

(Adnkronos) – Due scosse di terremoto ravvicinate sono state avvertite questa mattina in Emilia-Romagna, tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La prima scossa, secondo una stima preliminare di Ingv, si è verificata alle 09.27 con una magnitudo compresa tra 4.0 e 4.5, con epicentro in provincia di Forlì-Cesena. Pochi minuti dopo, alle 09.29, un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Terremoto in Emilia-Romagna, due scosse ravvicinate di magnitudo tra 4.0 e 4.5: evacuate le scuole nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna

Leggi anche: Emilia-Romagna, due scosse di terremoto tra Forlì e Ravenna: magnitudo fino a 4,5

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Terremoto in Romagna, due scosse in Romagna; Terremoto di magnitudo 3,5 nell’Appennino forlivese. Altre scosse nella notte; Sicilia regina dei terremoti nel 2025 con 288 eventi; Ricostruzione nelle Marche.

terremoto emilia romagna dueTerremoto Emilia Romagna, due scosse ravvicinate fra Forlì e Ravenna - 5, la seconda due minuti dopo nell’area di Ravenna, con una magnitudo tra 3. adnkronos.com

terremoto emilia romagna dueEmilia-Romagna, due scosse di terremoto tra Forlì e Ravenna: magnitudo fino a 4,5 - Case tremanti e persone spaventate, ma nessun danno segnalato. ilfattoquotidiano.it

terremoto emilia romagna dueTerremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Treni fermi - 3, con epicentro a 7 chilometri a sud ovest di Russi, in provincia di Ravenna. ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.