Terremoto a Ravenna perché è stato così intenso? Colpa del terreno E difficilmente arriveranno scosse più forti

Il terremoto di Ravenna del 13 gennaio 2026, con magnitudo intorno a 4, è stato particolarmente intenso per le caratteristiche del terreno locale. Questi eventi, sebbene possano sembrare forti, rientrano nella normale attività sismica della zona e difficilmente si verificheranno scosse di magnitudo superiore. La comprensione delle cause e delle caratteristiche di questo sisma aiuta a valutare meglio i rischi e le misure di sicurezza nella regione.

Ravenna, 13 gennaio 2026 – "Questo tipo di scosse che si aggirano intorno ai 4 gradi di magnitudo non sono così straordinarie per i paesi coinvolti e, fortunatamente qui, il terremoto non colpisce frequentemente. L'entità, in confronto anche al resto dell'Italia, non è alta, solo che i terreni molli che si sono formati in superficie amplificano l'effetto dell'energia che viene sprigionata in profondità. Per questo il terremoto viene avvertito dalla popolazione in maniera più intensa". A parlare è Fabrizio Giorgini, 60 anni, presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna che ci spiega le cause della doppia scossa di terremoto di 4.

