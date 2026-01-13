Terremoto a Forlì e Ravenna oggi 13 gennaio 2026 | magnitudo epicentro e ultime notizie

Oggi, 13 gennaio 2026, si sono registrati eventi sismici nelle province di Forlì e Ravenna, in Romagna. Di seguito, vengono forniti dettagli sulla magnitudo, l’epicentro e le ultime notizie relative al terremoto, per aggiornare la popolazione e le autorità sulla situazione attuale.

. Terremoto questa mattina, 13 gennaio 2026, in Romagna. Una scossa di terremoto di magnitudo tra 4 e 4.5 si è verificata intorno alle 9.30 in provincia di Forlì-Cesena. A seguire un’altra scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2 dopo pochi minuti nel Ravennate. Sono le stime ancora provvisorie dell’Ingv. Al momento si segnala paura nella popolazione, con gente per strada, ma non si registrano danni. Nel dettaglio, nel Ravennate la prima scossa di terremoto avvertita alle 9.27 è stata di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 chilometri Russi, in provincia di Ravenna (la città si trova tra Forlì e Ravenna), a una profondità di 23 chilometri. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Terremoto a Forlì e Ravenna oggi, 13 gennaio 2026: magnitudo, epicentro e ultime notizie Leggi anche: Terremoto ad Avellino oggi: la magnitudo e l’epicentro Leggi anche: Terremoto Emilia Romagna, scossa magnitudo 4 e 4.5 a Forlì: gente in strada. Un'altra a Ravenna La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La terra trema. Ravenna, scosse di terremoto avvertite in città. INGV: epicentro localizzato nella provincia di Forlì-Cesena - Due scossa di terremoto di intensità significativa sono stata avvertita distintamente a Ravenna poco prima delle 9. ravennanotizie.it

Terremoto in Emilia-Romagna, due forti scosse in provincia di Ravenna: gente in strada - Romagna, due forti scosse in provincia di Ravenna: gente in strada ... tg24.sky.it

Terremoto oggi Forlì magnitudo 4 e 4.5, gente in strada. Altra scossa in provincia di Ravenna - Una scossa di terremoto, seguita da una breve replica, è stata distintamente avvertita in città a Forlì. msn.com

Scossa di terremoto registrata in Emilia Romagna alle ore 20:53, epicentro in provincia di Forlì-Cesena. I dati Ingv - facebook.com facebook

