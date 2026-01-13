Terremoto a Cesena scuole evacuate e paura

Nella mattinata del 13 gennaio 2026, Cesena e la provincia sono state interessate da due scosse di terremoto, di magnitudo 4.3 e 4.1. L’evento sismico ha causato l’evacuazione delle scuole e ha generato preoccupazione tra la popolazione. Le autorità stanno monitorando la situazione e conducendo le verifiche necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini.

Cesena, 13 gennaio 2026 – Le due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 4.1 avvertite questa mattina in Romagna si sono fatte sentire anche nel territorio cesenate. Le scuole, come da prassi in questi casi, sono state evacuate per il tempo necessario a verificare che non fossero presenti situazioni di rischio per alunni, docenti e personale in servizio. RAVAGLIA 130126 CESENA TERREMOTO SCUOLE EVACUATE - NELLA FOTO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI Al momento i vigili del fuoco di Forlì-Cesena, non segnalano particolari criticità o danni a persone e strutture in tutto il territorio. Alla centrale operativa del 115 sono in ogni caso arrivate diverse segnalazioni da parte della popolazione, che ha contattato i numeri di emergenza principalmente per chiedere chiarimenti su quanto accaduto e su eventuali comportamenti da adottare per restare in sicurezza.

