Terra dei fuochi | prefetto di Napoli avanti con azione di contrasto

Il prefetto di Napoli ha annunciato un passo avanti nella lotta alla Terra dei Fuochi, sottolineando i progressi fatti e l’impegno continuo. Dopo gli sforzi avviati, si evidenzia un risultato positivo che rafforza la determinazione dell’autorità nel contrasto alle attività illecite nella regione. La strada da percorrere rimane lunga, ma con la collaborazione di istituzioni e cittadini si intende proseguire con costanza e determinazione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Un risultato positivo che ci incoraggia. Siamo sulla buona strada: è stato fatto tanto ma continueremo a lavorare con lo stesso impegno”. A parlare è il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che così commenta l’operazione dei carabinieri, che coordinati dalla Procura di Napoli Nord, ha portato all’individuazione di sei aziende tessili, situate tra il Comune casertano di Sant’Arpino e quelli napoletani di Grumo Nevano e Frattaminore, centri ricadenti nella Terra dei Fuochi, che avrebbero smaltito illecitamente nelle campagne gli scarti della loro produzione. “Innanzitutto voglio esprimere il mio ringraziamento e alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per il tempestivo intervento”, dice il prefetto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

