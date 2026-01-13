Terni pioggia e maltempo | scatta l’intervento di pulizia del ‘guado’ della ciclabile In arrivo panchine e cestini

A Terni, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, si è reso necessario intervenire per la pulizia del guado della ciclabile ‘Rivo-Bramante’. L’operazione, completata nelle ultime ore, mira a garantire sicurezza e fruibilità del percorso. In vista, l’installazione di nuove panchine e cestini per migliorare l’esperienza degli utenti e valorizzare l’area.

Un intervento di pulizia del guado della ciclabile 'Rivo-Bramante' è stato portato a termine nelle scorse ore. I lavori si sono resi necessari poiché la pioggia, caduta copiosa di recente, ha provocato disagi anche al segmento – piuttosto comodo e frequentato – che congiunge l'ampissima zona del.

