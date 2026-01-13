Terni locali del centro ‘off limits’ per una trentaseienne | scatta il Dacur

A Terni, alcuni locali del centro sono stati dichiarati ‘off limits’ per una donna di 30 anni, in seguito all’applicazione del Dacur. Questa misura, mirata alla prevenzione di reati e alla tutela della sicurezza pubblica, viene adottata per garantire un ambiente più sicuro nella zona. La decisione fa parte di un’azione più ampia volta a rafforzare la sicurezza e il rispetto delle norme sul territorio provinciale.

