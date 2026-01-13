Terni locali del centro ‘off limits’ per una trentaseienne | scatta il Dacur

Da ternitoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, alcuni locali del centro sono stati dichiarati ‘off limits’ per una donna di 30 anni, in seguito all’applicazione del Dacur. Questa misura, mirata alla prevenzione di reati e alla tutela della sicurezza pubblica, viene adottata per garantire un ambiente più sicuro nella zona. La decisione fa parte di un’azione più ampia volta a rafforzare la sicurezza e il rispetto delle norme sul territorio provinciale.

Una attività finalizzata alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza pubblica sul territorio provinciale. Il Questore Michele Abenante ha adottato due distinti provvedimenti di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, sulla base di elementi emersi da. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Movida sicura”, il centro di Terni sotto la lente dei controlli: verifiche nei locali pubblici, un arresto

Leggi anche: "Ridare vita ai locali sfitti del centro storico": Alleanza Verdi e Sinistra presenta una mozione in centro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.