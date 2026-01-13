Terni l’associazione ‘Fiore Blu’ diventa maggiorenne | Energia passione e fierezza

Da ternitoday.it 13 gen 2026

L’associazione ‘Fiore Blu’, guidata da Gina Dumitru, celebra i suoi diciotto anni di attività a Terni. Nel corso degli anni, ha consolidato il suo ruolo come punto di riferimento per la promozione della cultura e dei cittadini romeni in Italia. Un traguardo che testimonia energia, passione e impegno nel sostenere la comunità, mantenendo saldi i valori di integrazione e solidarietà.

