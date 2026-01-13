Terni l’associazione ‘Fiore Blu’ diventa maggiorenne | Energia passione e fierezza
L’associazione ‘Fiore Blu’, guidata da Gina Dumitru, celebra i suoi diciotto anni di attività a Terni. Nel corso degli anni, ha consolidato il suo ruolo come punto di riferimento per la promozione della cultura e dei cittadini romeni in Italia. Un traguardo che testimonia energia, passione e impegno nel sostenere la comunità, mantenendo saldi i valori di integrazione e solidarietà.
Diciotto anni di attività per ‘Fiore Blu’ guidata da Gina Dumitru. Un traguardo molto importante per l’associazione diventata un punto di riferimento per la promozione della cultura e dei cittadini romeni in Italia. Il pensiero di Gina Dumitru: “Questa piccola associazione, che in romeno è un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
