Terni costituito il comitato provinciale per il No al referendum | Passaggio cruciale per difendere la costituzione

A Terni è stato ufficialmente costituito il comitato provinciale per il ‘No’ al referendum sulla riforma della giustizia. L’iniziativa mira a promuovere una riflessione informata e a difendere i principi fondamentali della Costituzione. La nascita del comitato rappresenta un passaggio importante nel dibattito pubblico, offrendo un’opportunità di confronto e di approfondimento sulle implicazioni della riforma proposta.

Il comitato provinciale referendario per il 'No' alla riforma della giustizia, si è costituito ufficialmente nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio. Hanno partecipato alla riunione alcune associazioni democratiche del territorio ternano, fissando l'obiettivo di costituire – in tempi rapidi -.

