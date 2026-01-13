Termini in mano alle gang di maranza | La pista è l’odio per gli occidentali

Recenti aggressioni alla stazione Termini di Roma sono state attribuite a una gang di giovani, spesso coinvolti in raid violenti. Le indagini hanno portato all’arresto di sei persone, evidenziando un comportamento legato a un clima di odio verso gli occidentali. Questi episodi non sono rapine, ma atti di violenza motivati da tensioni sociali e culturali, richiedendo un’attenzione continua da parte delle autorità.

Raid continui, scelto a caso anche il funzionario ministeriale: non è rapina. Sei i fermati. Dietro alle aggressioni alla stazione Termini di Roma ci sarebbe una gang di maranza. Per ora è un'ipotesi. Ma gli inquirenti che hanno messo insieme i filmati acquisiti dalle videocamere di sicurezza, sospettano che un gruppo di giovani nordafricani, in parte pregiudicati o con precedenti e in parte nati in Italia da genitori stranieri, si stia facendo largo, colpendo senza moventi apparenti. Spinti dalla voglia di controllare quella fetta di territorio che per lo Stato è zona rossa e uniti da una forma d'odio per gli occidentali.

