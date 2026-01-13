Termini i commercianti | Pestaggi e droga chiediamo più telecamere
I commercianti di zona chiedono maggiori telecamere di sorveglianza per contrastare pestaggi e problemi legati alla droga. La richiesta nasce dalle testimonianze di negozianti e frequentatori, mentre proseguono le indagini sull’aggressione violenta avvenuta nei pressi della stazione Termini, che ha portato all’arresto di due persone. La sicurezza e la tutela dei cittadini restano al centro del dibattito locale.
Le voci di negozianti e frequentatori della zona. Intanto ci sono altri due fermati per la violenta aggressione subita da un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy l'altra sera nei pressi della stazione Termini a Roma. Si tratta di altri due cittadini tunisini bloccati dalla polizia dopo aver messo a segno lo scippo di un cellulare in zona Ostiense: un ventenne con precedenti per furto, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e un ventunenne irregolare sul territorio italiano. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Allarme sicurezza, commercianti e residenti Stazione Termini chiedono più controlli
Leggi anche: Far West a Termini, i due pestaggi sono collegati? Fermati quattro giovani, li 57enne ferito è gravissimo. Mistero sui motivi
Termini, i commercianti: Pestaggi e droga, chiediamo piu' telecamere; Termini, i commercianti: Pestaggi e droga, chiediamo piu' telecamere; Termini, i commercianti: Pestaggi e droga, chiediamo piu' telecamere; Termini, i commercianti: Pestaggi e droga, chiediamo piu' telecamere.
Termini, i commercianti: "Pestaggi e droga, chiediamo piu' telecamere" - Intanto ci sono altri due fermati per la violenta aggressione subita da un funzionario del ... notizie.tiscali.it
Pestaggio a Termini, in fin di vita un funzionario del ministero delle Imprese. Due fermati - Nella stessa zona di Roma, a un'ora di distanza, picchiato anche un rider (ANSA) ... ansa.it
Violenza nel "triangolo rosso" di Termini: si indaga su una spedizione punitiva - L’uomo, aggredito da sei persone, è ancora in prognosi riservata. rainews.it
Termini, i commercianti: Pestaggi e droga, chiediamo piu' telecamere
#TG2000 - Allarme #sicurezza, commercianti e residenti Stazione #Termini chiedono più controlli #13gennaio #StazioneTermini #RomaTermini #Roma #cronaca #TV2000 @tg2000it x.com
PD RIETI PROVA AD INTERCETTARE IL MALCONTENTO DI ALCUNI NEGOZIANTI DEL CENTRO STORICO Centro storico, il PD: Ignorare i commercianti è un atto politicamente grave. Il riferimento è ad una "lettera aperta" con la quale alcuni negozianti cont - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.