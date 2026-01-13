I commercianti di zona chiedono maggiori telecamere di sorveglianza per contrastare pestaggi e problemi legati alla droga. La richiesta nasce dalle testimonianze di negozianti e frequentatori, mentre proseguono le indagini sull’aggressione violenta avvenuta nei pressi della stazione Termini, che ha portato all’arresto di due persone. La sicurezza e la tutela dei cittadini restano al centro del dibattito locale.

Le voci di negozianti e frequentatori della zona. Intanto ci sono altri due fermati per la violenta aggressione subita da un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy l'altra sera nei pressi della stazione Termini a Roma. Si tratta di altri due cittadini tunisini bloccati dalla polizia dopo aver messo a segno lo scippo di un cellulare in zona Ostiense: un ventenne con precedenti per furto, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e un ventunenne irregolare sul territorio italiano. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Termini, i commercianti: «Pestaggi e droga, chiediamo più telecamere»

Leggi anche: Allarme sicurezza, commercianti e residenti Stazione Termini chiedono più controlli

Leggi anche: Far West a Termini, i due pestaggi sono collegati? Fermati quattro giovani, li 57enne ferito è gravissimo. Mistero sui motivi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Termini, i commercianti: Pestaggi e droga, chiediamo piu' telecamere; Termini, i commercianti: Pestaggi e droga, chiediamo piu' telecamere; Termini, i commercianti: Pestaggi e droga, chiediamo piu' telecamere; Termini, i commercianti: Pestaggi e droga, chiediamo piu' telecamere.

Termini, i commercianti: "Pestaggi e droga, chiediamo piu' telecamere" - Intanto ci sono altri due fermati per la violenta aggressione subita da un funzionario del ... notizie.tiscali.it