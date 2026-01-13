Terminati i lavori del nuovo parcheggio del Riello | 256 posti auto e 50 piante

Da viterbotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati completati i lavori del nuovo parcheggio in via Falcone e Borsellino, che offre 256 posti auto e 50 piante. L’area è stata riqualificata, eliminando il precedente spiazzo di terra e migliorando l’accessibilità e l’estetica del quartiere. La nuova struttura rappresenta un intervento di valorizzazione urbana, contribuendo a una migliore fruibilità dello spazio pubblico e alla qualità dell’ambiente locale.

La trasformazione è compiuta. I lavori in via Falcone e Borsellino sono terminati e l'area è pronta a cambiare volto, cancellando il ricordo di quello spianato di terra che per anni ha offerto un colpo d'occhio non proprio edificante, specialmente nelle giornate di pioggia. Al posto delle buche e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Frosinone, iniziati i lavori del nuovo parcheggio tra Via Marittima e Via Mola Vecchia: 143 posti auto e nuova viabilità

Leggi anche: Lavori spediti e più posti auto: nuovo progetto per il parcheggio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ex Arlecchino, i lavori entrano nel vivo. E nel frattempo prosegue l’iter per la rigenerazione delle Piazze; Piazza della Moretta: inaugurato il nuovo salotto urbano; Nuovi cantieri sulla Tangenziale e sulla Statale 67: scatta il doppio senso di marcia; Terminati i lavori di abbattimento, l'ex Gondrand non c'è più.

Sansepolcro, nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena, al via i lavori di realizzazione - Arezzo, 17 dicembre 2025 – Nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena, al via i lavori di realizzazione. lanazione.it

terminati lavori nuovo parcheggioIniziano i lavori al parcheggio di Arcellasco - Erba Da questa settimana cantiere in via Marconi vicino alla farmacia e di fronte alla scuola elementare. laprovinciadicomo.it

terminati lavori nuovo parcheggioSchio via Siberia: pronto il nuovo parcheggio con 16 posti auto - Lavori ultimati a Schio via Siberia: inaugurato il nuovo parcheggio da 16 posti per San Zeno e potenziata la rete idraulica contro gli allagamenti. vicenzareport.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.