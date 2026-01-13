Terminati i lavori del nuovo parcheggio del Riello | 256 posti auto e 50 piante

Sono stati completati i lavori del nuovo parcheggio in via Falcone e Borsellino, che offre 256 posti auto e 50 piante. L’area è stata riqualificata, eliminando il precedente spiazzo di terra e migliorando l’accessibilità e l’estetica del quartiere. La nuova struttura rappresenta un intervento di valorizzazione urbana, contribuendo a una migliore fruibilità dello spazio pubblico e alla qualità dell’ambiente locale.

La trasformazione è compiuta. I lavori in via Falcone e Borsellino sono terminati e l'area è pronta a cambiare volto, cancellando il ricordo di quello spianato di terra che per anni ha offerto un colpo d'occhio non proprio edificante, specialmente nelle giornate di pioggia.

