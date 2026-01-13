Terminata la prima fase dei lavori riapre via Balbi
A partire da martedì 13 gennaio 2026, via Balbi riapre al transito dei veicoli autorizzati, segnando la conclusione della prima fase dei lavori per il nuovo cavidotto nel quadro del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale. La riapertura permette di ripristinare la normale circolazione, dopo i lavori svolti in questa fase, contribuendo al miglioramento infrastrutturale della zona.
Terminata la prima fase dei lavori di realizzazione del nuovo cavidotto nel quadro del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale, da martedì 13 gennaio 2026 via Balbi è riaperta al transito dei veicoli autorizzati.Contestualmente alla riapertura, viene confermato il limite dei 30 kmh di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
