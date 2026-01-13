Terme Catanzaro | La Regione venga a Sciacca e spieghi cosa vuole fare
Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana, sostiene la richiesta di convocare un Consiglio comunale aperto a Sciacca, in merito alle Terme. La proposta, avanzata da comitati e associazioni, mira a favorire un confronto trasparente sulla gestione e il futuro di questa importante struttura. La Regione dovrebbe chiarire le intenzioni e le strategie relative alle Terme, garantendo un dialogo aperto con la comunità locale.
Michele Catanzaro, capogruppo del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana, interviene sulla vicenda delle Terme di Sciacca esprimendo pieno sostegno alla richiesta, avanzata da comitati e associazioni, di convocare un Consiglio comunale aperto. “Dopo quasi undici anni di chiusura –. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Terme di Sciacca, Catanzaro (Pd): "Servono chiarezza e decisione per la riapertura"
Leggi anche: Strada statale Palermo-Sciacca, Catanzaro: "Anni di denunce, ora la Regione ascolta ma i dubbi restano”
Catanzaro (PD): “La Regione venga a Sciacca e spieghi finalmente cosa vuole fare delle Terme” - “Le Terme di Sciacca devono tornare a vivere, e questo può avvenire solo attraverso un percorso chiaro, condiviso, trasparente e verificabile”, dichiara Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democ ... ilsicilia.it
Lamezia Terme, primario aggredito con un manganello dal nipote di una paziente - Grande paura all'ospedale di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove ieri sera il primario del Pronto Soccorso è stato picchiato con un manganello dal nipote di una paziente che era ricoverata ... ilgiornale.it
Tra gli altri centri, Catanzaro, Vibo Valentia, Rende e Lamezia Terme, sono destinatari fino ad un massimo di 200 mila euro di un contributo destinato alla lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti e per la riqualificazione delle aree degradate - facebook.com facebook
#lascuolavaallaguerra Giovedì 18 dicembre, ore 18 a #Lamezia Terme (Catanzaro) presentazione del volume "La #scuola va alla #guerra. Inchiesta sulla #militarizzazione dell' #Istruzione in Italia" (Manifestolibri) con l'autore Antonio Mazzeo x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.