Terme Catanzaro | La Regione venga a Sciacca e spieghi cosa vuole fare

Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana, sostiene la richiesta di convocare un Consiglio comunale aperto a Sciacca, in merito alle Terme. La proposta, avanzata da comitati e associazioni, mira a favorire un confronto trasparente sulla gestione e il futuro di questa importante struttura. La Regione dovrebbe chiarire le intenzioni e le strategie relative alle Terme, garantendo un dialogo aperto con la comunità locale.

Lamezia Terme, primario aggredito con un manganello dal nipote di una paziente - Grande paura all'ospedale di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dove ieri sera il primario del Pronto Soccorso è stato picchiato con un manganello dal nipote di una paziente che era ricoverata ... ilgiornale.it

Tra gli altri centri, Catanzaro, Vibo Valentia, Rende e Lamezia Terme, sono destinatari fino ad un massimo di 200 mila euro di un contributo destinato alla lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti e per la riqualificazione delle aree degradate - facebook.com facebook

#lascuolavaallaguerra Giovedì 18 dicembre, ore 18 a #Lamezia Terme (Catanzaro) presentazione del volume "La #scuola va alla #guerra. Inchiesta sulla #militarizzazione dell' #Istruzione in Italia" (Manifestolibri) con l'autore Antonio Mazzeo x.com

