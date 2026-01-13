Tentati furti e auto distrutte di notte in via Mantova La rabbia dei cittadini | Ora basta

Nella zona di via Mantova si registrano frequenti episodi di tentativi di furto e vandalismo, con auto danneggiate durante le ore notturne. I residenti esprimono preoccupazione e frustrazione per la crescente insicurezza, segnalando anche episodi di minacce sotto i portoni. La situazione richiede interventi concreti per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.

Tentati furti e auto distrutte di notte in via Mantova. È l'allarme lanciato da alcuni residenti della zona esasperati dai continui atti di vandalismo che ogni tanto sarebbero sfociati anche in minacce sotto il portone di casa.La denuncia dei cittadini comprende anche casi di persone che si sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Tentati furti sulle auto, le segnalazioni dei residenti portano all'arresto di un 30enne Leggi anche: Cittadini creano una chat anti-ladri: "Sventati martedì tre tentati furti" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tentati furti e auto distrutte di notte in via Mantova. La rabbia dei cittadini: “Ora basta”; Tentativo di furto ad Arnesano: fermata una persona. Prima il furto dell'auto e poi l'estorsione, 8 arresti nel Napoletano - Mettevano a segno estorsioni attraverso il metodo del cosiddetto "cavallo di ritorno" gli otto indagati a cui i carabinieri della Compagnia di Castello d Cisterna hanno notificato altrettante misure c ... ansa.it

Verona, il folle weekend del ladro appena liberato: auto incendiata, poi le spaccate nei negozi - Il giovane di 21 anni era già stato arrestato sabato mattina, poi l’ennesimo colpo. corrieredelveneto.corriere.it

Commette 27 reati in una notte, arrestato un 17enne: furti, auto incendiate e la fuga (senza patente) su un veicolo rubato - Il giovane ha commesso circa 27 reati totali tra furti aggravati e danneggiamenti di auto in sosta nelle vie del centro di Lamezia Terme Ha distrutto e incendiato auto, ha commesso diversi furti ... leggo.it

Un invito a stare attenti è stato rivolto ai cittadini di Castiglione Messer Raimondo dal sindaco Vincenzo D’Ercole a seguito di alcuni tentati furti avvenuti nella notte in una frazione #Cronaca #Teramo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.