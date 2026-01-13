Tentata estorsione a saldo di un omicidio mai commesso | arrestato empedoclino

Un empedoclino è stato arrestato nell’ambito di un’operazione dei carabinieri di Agrigento, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Palermo su richiesta della Dda. L’indagato è sospettato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, collegata a un episodio di omicidio mai commesso. L’indagine si inserisce in un contesto di attività investigativa mirata a contrastare il crimine organizzato nella regione.

Tentata estorsione con l'aggravante d'aver agito con il metodo mafioso. È per quest'ipotesi di reato che i carabinieri del nucleo Investigativo di Agrigento, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Palermo su richiesta della Dda, hanno. Secondo la Dda e i carabinieri, Giuseppe Grassonelli avrebbe commesso "reiterati atti di intimidazione nei confronti di un uomo residente in Germania per ottenere la somma residua di 6.

