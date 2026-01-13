Un episodio di violenza familiare ha coinvolto una coppia, con un tentativo di abuso e aggressione ai danni della moglie. Fortunatamente, il figlio 20enne è intervenuto prontamente, riuscendo a bloccare l’aggressore e a salvare la madre. L’accaduto evidenzia l’importanza della presenza e del ruolo di familiari e testimoni in situazioni di emergenza domestica.

Ha tentato di stuprare la moglie, picchiandola e stringendole le mani attorno alla gola. Solo grazie all’intervento del figlio 20enne della coppia la donna si è sottratta al peggio. E dalla successiva ricostruzione operata dai carabinieri è emerso che la vittima subiva vessazioni di ogni tipo quantomeno dal 2003. Una notte di violenza estrema ha scosso il centro di San Polo d’Enza, dove un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri con le pesanti accuse di tentata violenza sessuale, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia aggravati. L’episodio, avvenuto intorno alle 23,20 di domenica, ha svelato un drammatico scenario di violenze domestiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tenta di stuprare la moglie. Il figlio picchia il padre e la salva dal soffocamento

