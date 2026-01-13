Temperature sotto lo zero

Lo scorso fine settimana, l’Alto Savio ha sperimentato temperature molto basse, con valori che hanno superato i -5°C nella zona di Verghereto e raggiunto circa -4°C a Bagno di Romagna durante la notte tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio. Le condizioni meteorologiche di questo periodo evidenziano un’intensa ondata di freddo, caratteristica tipica dei mesi più rigidi dell’anno.

Anche in Alto Savio, nello scorso fine settimana, il freddo si è fatto decisamente sentire, con temperature scese anche più che sotto zero, come è stato registrato nella notte fra domenica 11 gennaio e lunedì, quando la colonnina di mercurio è scesa intorno a 5 gradi sotto zero nella zona di Verghereto, e intorno a meno 4 nella zona di Bagno di Romagna. Da ieri le temperature, come da previsioni meteo, hanno cominciato a risalire anche di vari gradi sopra zero, ma occorre ancora attenzione, prudenza, velocità moderata, nel percorrere coi veicoli le strade di valico, specie nelle ore notturne, per la possibilità di formazione di ghiaccio in carreggiata.

Neve a Parigi, temperature sotto lo zero

A causa delle temperature sotto lo zero, che in alcuni casi hanno portato a rotture e problematiche alle tubature di alcune fontane pubbliche. Si comunica la chiusura di tutte le fontane pubbliche del territorio. La situazione verrà monitorata e tutte verranno r - facebook.com facebook

Previsioni Meteo Piemonte: nevicate sulle Alpi e temperature ancora sotto lo zero in pianura x.com

