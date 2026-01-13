teleriscaldamento ko mazzafame al freddo sistema ripristinato ma si rischiano altri guasti

Il sistema di teleriscaldamento nel quartiere di Mazzafame è stato temporaneamente ripristinato dopo un guasto che ha causato disagi e freddo agli abitanti. Nonostante la soluzione immediata, permane il rischio di futuri problemi, rendendo necessario un monitoraggio continuo e interventi più duraturi per garantire la stabilità del servizio.

È stato risolto in poche ore, ma solo temporaneamente, il guasto che nella prima mattinata di ieri ha obbligato i tecnici di Amga a interrompere il servizio di teleriscaldamento nel quartiere di Mazzafame, lasciando così numerosi condomini e abitazioni al freddo. Tutto è accaduto a partire dalla notte tra domenica e lunedì, quando sono state rilevate le prime anomalie: le squadre di tecnici e gli operai di Amga si sono dunque messi subito al lavoro ieri mattina per individuare la cospicua perdita che stava interessando il tracciato di tubi sotterranei del sistema di Teleriscaldamento. Per poter lavorare in modo efficace è stato necessario anche isolare dal sistema buona parte della zona di Mazzafame e a molte utenze (sia pubbliche che private) presenti nell’area interessata era stata dunque sospesa l’erogazione di calore: tra queste i palazzi Aler di via dei Salici, che ospitano decine e decine di famiglie, e di via dei Rododendri, il Centro Sandro Pertini, la biblioteca di quartiere, la Chiesa del Beato Cardinal Ferrari e, in particolare, la scuola Rodari, obbligando il sindaco, Lorenzo Radice, a chiudere la stessa struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

