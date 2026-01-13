Teleriscaldamento, avanzano i lavori. Disagi alla viabilità.

Proseguono i lavori di ampliamento della rete di teleriscaldamento a Seveso, con l’apertura di due nuovi cantieri. L’intervento mira a migliorare l’efficienza energetica del territorio, seppur con alcuni disagi alla viabilità locale. I lavori continueranno nelle prossime settimane, nel rispetto dei tempi previsti, per garantire un servizio più sostenibile e innovativo per la comunità.

Proseguono a ritmo serrato i lavori per l’ampliamento della rete di teleriscaldamento a Seveso. In questi giorni sono state avviate due nuove porzioni di cantieri. Si tratta delle cosiddette ’fase 15’ e ’fase 17’ e avranno entrambe un impatto sulla viabilità cittadina. La ’fase 15’ interessa via Redipuglia all’altezza della rotonda del cimitero. Viale Rimembranze diventa ’strada senza uscita’ e senza sbocco su quella rotonda. Il traffico su via Redipuglia, sempre all’altezza della rotonda, è regolato con un senso unico alternato attraverso un semaforo. La ’fase 17’ invece interessa corso Isonzo all’altezza della rotonda su via Ortles, occupata in parte dai lavori di scavo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

