Teheran annuncia un nuovo piano economico nel tentativo di fermare le proteste

Teheran ha presentato un nuovo piano economico con l’obiettivo di contenere l’inflazione, che ha contribuito alle recenti proteste dei commercianti. La misura, annunciata durante una conferenza stampa, mira a stabilizzare l’economia e rispondere alle crescenti richieste di cambiamento. Questo intervento segna un tentativo del governo di affrontare le tensioni sociali legate alle difficoltà economiche e di ripristinare la fiducia nel sistema.

In una conferenza stampa, il governo di Teheran ha annunciato un nuovo piano economico per tentare di fermare l'inflazione, la causa che per prima ha scatenato le proteste da parte dei commercianti. Il regime ha affermato che il programma dovrebbe aumentare il potere d'acquisto di molti iraniani.

