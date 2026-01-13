Teheran ammette 2mila morti i media stimano 12mila vittime
Teheran ha confermato circa 2.000 vittime in seguito alle recenti proteste, secondo quanto dichiarato da un funzionario iraniano. Tuttavia, fonti come Iran Human Rights e Iran International stimano un numero di morti molto più alto, rispettivamente 648 e 12.000. La discrepanza nei bilanci evidenzia le difficoltà nel ottenere dati affidabili in un contesto di tensioni politiche e repressione.
Sarebbero circa 2mila i morti, ha affermato un funzionario iraniano all'agenzia di stampa Reuters. Gli ultimi bilanci dell'Ong Iran Human Rights parlavano di 648 manifestanti uccisi, mentre il comitato editoriale della testata Iran International stima addirittura 12mila morti.Foto di corpi nel. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Iran, media di opposizione: “12mila morti nelle proteste”. Teheran: “Le vittime sono 2mila”. Berlino: “Sono gli ultimi giorni del regime”
Leggi anche: Iran, il regime ammette: "2mila morti nelle proteste". In mano a Trump "una vasta gamma di opzioni" per attaccare
Proteste in Iran Teheran ammette | Aperti canali di comunicazione con gli Usa.
Iran, media di opposizione: “12mila morti nelle proteste”. Teheran: “Le vittime sono 2mila”. Berlino: “Sono gli ultimi giorni del regime” - Divario enorme sul bilancio delle vittime in Iran: media d'opposizione parlano di 12mila morti, Teheran ridimensiona a 2mila ... ilfattoquotidiano.it
Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco - Manifestazioni a Teheran contro la Repubblica islamica, Internet bloccato da più di 70 ore (ANSA) ... ansa.it
Rivolte Iran: “2mila morti in 48 ore”/ Khamenei spegne internet “pena di morte ai manifestanti. Attacco USA…” - Rivolte Iran mentre cresca repressione (fino a 2mila morti in 48 ore secondo le opposizioni): tra libertà e rischio guerra in Medio Oriente, gli scenari ... ilsussidiario.net
Proteste in Iran, Teheran ammette: «Aperti canali di comunicazione con gli Usa» - facebook.com facebook
Proteste in #Iran, Teheran ammette: «Aperti canali di comunicazione con gli Usa» x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.