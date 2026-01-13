Teheran ammette 2mila morti i media stimano 12mila vittime

Teheran ha confermato circa 2.000 vittime in seguito alle recenti proteste, secondo quanto dichiarato da un funzionario iraniano. Tuttavia, fonti come Iran Human Rights e Iran International stimano un numero di morti molto più alto, rispettivamente 648 e 12.000. La discrepanza nei bilanci evidenzia le difficoltà nel ottenere dati affidabili in un contesto di tensioni politiche e repressione.

Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco - Manifestazioni a Teheran contro la Repubblica islamica, Internet bloccato da più di 70 ore (ANSA) ... ansa.it

Rivolte Iran: “2mila morti in 48 ore”/ Khamenei spegne internet “pena di morte ai manifestanti. Attacco USA…” - Rivolte Iran mentre cresca repressione (fino a 2mila morti in 48 ore secondo le opposizioni): tra libertà e rischio guerra in Medio Oriente, gli scenari ... ilsussidiario.net

Proteste in Iran, Teheran ammette: «Aperti canali di comunicazione con gli Usa» - facebook.com facebook

Proteste in #Iran, Teheran ammette: «Aperti canali di comunicazione con gli Usa» x.com

