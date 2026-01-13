Teatro Moderno C’è ’Il vedovo’ E tutti ridono

Il Teatro Moderno di Grosseto ospita ancora una volta una produzione della stagione teatrale promossa dal Comune e dalla Fondazione Toscana Spettacolo. In programma c’è “Il vedovo”, un classico della commedia all’italiana che invita il pubblico a riflettere con leggerezza. Uno spettacolo che combina humour e acutezza, offrendo un’occasione di intrattenimento e di approfondimento culturale in un contesto raccolto e di qualità.

Prosegue la stagione dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, con uno spettacolo che rende omaggio a uno dei capolavori assoluti della commedia all'italiana. Oggi alle 21 al teatro Moderno, va in scena ' Il vedovo ' con Massimo Ghini, affiancato da Galatea Ranzi. Lo spettacolo è tratto dall'omonimo film di Dino Risi, con adattamento teatrale di Ennio Coltorti e Gianni Clementi e la regia dello stesso Ennio Coltorti. Il vedovo racconta le vicende di Alberto Nardi, industriale romano megalomane e incapace negli affari, eternamente inseguito dai creditori e legato a una moglie ricchissima e spregiudicata. IL VEDOVO CON MASSIMO GHINI Martedì 13 gennaio alle 21.00 al Teatro Moderno di Grosseto uno dei grandi capolavori della commedia all'italiana I biglietti sono disponibili online su https://comunegrosseto.ticka.it/ oppure al botteghino del teatro il giorn

