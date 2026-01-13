Teatro ecco la nuova stagione La prosa torna a riaccendere i palcoscenici dell’Amiata

La nuova stagione dei Teatri d’Amiata prende il via martedì 27, portando nuovamente la prosa sui palcoscenici di Arcidosso e Castel del Piano. Questo progetto culturale, realizzato in collaborazione tra i Comuni di Arcidosso e Castel del Piano, propone un calendario condiviso che rafforza l’offerta teatrale dell’area, mantenendo vivo l’interesse per la scena e le arti performative nella regione.

Riparte martedì 27 la nuova stagione dei Teatri d'Amiata, il progetto culturale condiviso dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano che unisce, anche per questo anno, il Teatro degli Unanimi di Arcidosso e il Teatro Amiatino di Castel del Piano in un unico cartellone. Una collaborazione ormai consolidata, realizzata insieme a Fondazione Toscana Spettacolo. Il programma propone sette appuntamenti fino ad aprile, attraversando generi e linguaggi diversi: dalla drammaturgia classica alla comicità contemporanea, dal teatro civile alla narrazione, con interpreti e compagnie di primo piano della scena nazionale.

