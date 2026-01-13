Taxi sciopero e proteste | Salvini convoca i sindacati

Oggi, martedì 13 gennaio, si svolge uno sciopero nazionale dei taxi. I dettagli prevedono un corteo partito da Fiumicino e una manifestazione presso la Bocca della Verità. La protesta coinvolge gli autisti e si inserisce nel quadro delle tensioni tra settore e istituzioni. Nel frattempo, Salvini ha convocato i sindacati per discutere delle questioni sollevate dagli operatori del trasporto pubblico.

(Adnkronos) – Sciopero nazionale dei taxi oggi, martedì 13 gennaio. Un corteo è partito verso le 7 da Fiumicino per arrivare alla Bocca della Verità dove gli autisti hanno parcheggiato i taxi per poi continuare a piedi verso il presidio. Non sono mancati momenti di tensione a Roma, al presidio in piazza Capranica, all'arrivo di .

Sciopero nazionale taxi, in corso la protesta. Salvini: "Convocati sindacati per domani" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero nazionale taxi, in corso la protesta. tg24.sky.it

Taxi, sciopero fino alle 22. Salvini: "Domani le sigle al ministero" - Sono una ventina le sigle aderenti aderenti allo sciopero nazionale dei tassisti che ha fermato il servizio in gran parte delle città italiane, da Nord a Sud, dalle 8 alle 22. finanza.repubblica.it

TAXI in piazza a ROMA CONTRO IL GOVERNO: fumogeni e cori davanti a Montecitorio

Tensione in piazza. Durante lo sciopero nazionale dei taxi, a Roma, il leader di +Europa e dei Radicali italiani Matteo Hallisey è stato duramente contestato in piazza Capranica dopo essersi presentato con un pos, gesto simbolico a sostegno della liberalizzaz x.com

Davanti a Montecitorio l’aria è satura di rumore e di nervi tesi. I petardi esplodono a intermittenza, i fumogeni salgono tra le bandiere e i cori rimbalzano contro le facciate dei palazzi. È il giorno dello sciopero nazionale dei taxi e il corteo partito da Fiumicino ha - facebook.com facebook

