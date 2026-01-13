**Taxi manifestazione davanti Montecitorio esplodono petardi**

Nella giornata del 13 gennaio, i tassisti hanno organizzato una manifestazione davanti a Montecitorio a Roma. La situazione è rimasta sotto controllo, anche se alcuni petardi sono stati esplosi durante la protesta. L’evento si è svolto senza incidenti significativi, evidenziando le preoccupazioni del settore e la volontà di attirare l’attenzione su questioni di interesse.

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Manifestazione dei tassisti di fronte a Montecitorio. Situazione sotto controllo anche se pochi attimi fa sono stati esplosi due petardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Taxi manifestazione davanti Montecitorio, esplodono petardi**

Sciopero nazionale dei taxi: protesta da Fiumicino a Montecitorio contro multinazionali e app - Fiumicino, 12 gennaio 2025 – Domani, martedì 13 gennaio, è in programma uno sciopero nazionale dei tassisti. ilfaroonline.it

Sciopero taxi martedì 13 gennaio contro Uber e abusivismo. A Roma corteo di auto bianche da Fiumicino a Montecitorio - La mobilitazione, indetta da diciotto sigle sindacali, durerà 24 ore, dalle 8 alle 22, e riguarderà tutte le regioni ad eccezione dell'Umbria. msn.com

Domani, martedì 13 gennaio, sciopero dei taxi. Dalle 8 alle 10 inoltre, si svolgerà anche una manifestazione con corteo di auto bianche da Fiumicino a piazza Bocca della Verità Info ow.ly/cwSk50XVI5B x.com

TAXI. BITTARELLI (ITTAXI): NO A SCIOPERO, FIDUCIA NEL GOVERNO BITTARELLI (ITTAXI): NO A SCIOPERO, FIDUCIA NEL GOVERNO CHI PROMUOVE ASTENSIONE DOVREBBE IN REALTÀ PROTESTARE CONTRO SE STESSO (DIRE) Roma, 12 gen. - facebook.com facebook

