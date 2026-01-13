Il recente incontro tra tassisti e Governo a Roma si è rivelato difficile e complesso. Cacchione, rappresentante Usb, chiede a Salvini risposte concrete in merito alle questioni del settore. In assenza di soluzioni soddisfacenti, i tassisti minacciano di tornare in piazza per far valere le proprie istanze. La situazione rimane in attesa di sviluppi che possano affrontare le problematiche attuali del comparto.

(LaPresse) È stato definito “molto complicato” l’incontro tenutosi in Prefettura a Roma tra i rappresentanti dei tassisti e il Governo. A parlare è Riccardo Cacchione, coordinatore nazionale di Usb-Taxi, che al termine del vertice ha espresso forte insoddisfazione per la gestione della vertenza. Secondo Cacchione, la risposta del Ministero avrebbe finora aggravato una situazione già critica. I tassisti ribadiscono la richiesta di atti concreti e attendono il confronto annunciato per domani, al quale il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha garantito la propria presenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Taxi, Cacchione (Usb): “Salvini dia risposte serie o scenderemo di nuovo in piazza”

