Taxi Cacchione Usb | Salvini dia risposte serie o scenderemo di nuovo in piazza
Il recente incontro tra tassisti e Governo a Roma si è rivelato difficile e complesso. Cacchione, rappresentante Usb, chiede a Salvini risposte concrete in merito alle questioni del settore. In assenza di soluzioni soddisfacenti, i tassisti minacciano di tornare in piazza per far valere le proprie istanze. La situazione rimane in attesa di sviluppi che possano affrontare le problematiche attuali del comparto.
(LaPresse) È stato definito “molto complicato” l’incontro tenutosi in Prefettura a Roma tra i rappresentanti dei tassisti e il Governo. A parlare è Riccardo Cacchione, coordinatore nazionale di Usb-Taxi, che al termine del vertice ha espresso forte insoddisfazione per la gestione della vertenza. Secondo Cacchione, la risposta del Ministero avrebbe finora aggravato una situazione già critica. I tassisti ribadiscono la richiesta di atti concreti e attendono il confronto annunciato per domani, al quale il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha garantito la propria presenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Un flash mob in stazione. Cresce la protesta: "Scenderemo in strada per chiedere risposte"
Leggi anche: Par condicio nei dibattiti, gli studenti: “Così Valditara lede la libertà di pensiero. Il 14 novembre scenderemo in piazza”
Taxi, sciopero e proteste: Salvini convoca i sindacati - Un corteo è partito verso le 7 da Fiumicino per arrivare alla Bocca della Verità dove gli autisti hanno parcheggiato i taxi per poi continuare a ... adnkronos.com
Taxi, il coordinatore nazionale Usb: "Non molliamo, su questa questione la storia dovrà darci ragione" - "Chiediamo al prefetto che l'incontro sia rivolto solo alle sigle che hanno ... msn.com
Oggi sciopero nazionale dei taxi. Salvini: "Convocati i sindacati per domani" - La protesta dalle 8 alle 22 in quasi tutta Italia, i sindacati chiedono regole più stringenti per Uber e i decreti contro l’abusivismo. msn.com
Oggi sciopero taxi. Motivazioni: garantire un reddito dignitoso (con 1500€/mese non ce la fanno); garantire un servizio pubblico di qualità governato dagli enti locali e non da algoritmi; agli Utenti indicano i loro veri nemici (Uber). Commento: x.com
USB Unione Sindacale Di Base pag. nazionale. . USB Taxi sciopera il 13 gennaio per il reddito, la dignità e un servizio pubblico al servizio della comunità Nonostante le “solite disgustose manovre” che come in altre circostanze vengono messe in campo per t - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.