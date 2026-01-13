Tassisti contro le modifiche alla legge 21 92 | proteste davanti Montecitorio

I tassisti si sono riuniti di fronte a Montecitorio per protestare contro le modifiche alla legge 21/92. La manifestazione è stata caratterizzata da striscioni, lanci di fumogeni e bombe carta, esprimendo il loro disaccordo con le recenti proposte legislative. La situazione ha attirato l’attenzione sull’importanza di un dialogo tra le parti coinvolte per trovare soluzioni condivise nel settore del trasporto pubblico.

AGI - I tassisti manifestano davanti Montecitorio. Con diversi striscioni e il lancio di fumogeni e alcune bombe carta. Tutta l'area è presidiata dalle forze dell'ordine, che hanno transennato l'intera zona davanti e intorno alla Camera dei deputati. La protesta dei tassisti coincide con lo sciopero nazionale indetto dalle sigle rappresentative della categoria. I tassisti intonano cori "la licenza non si tocca, la licenza non si tocca", e un grande striscione recita: "Giù le mani dalla 2192, modificate i vostri stipendi". E ancora cori "chi non salta è uberino", riferendosi al servizio Uber contro cui i manifestanti protestano. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tassisti contro le modifiche alla legge 21/92: proteste davanti Montecitorio Leggi anche: Sciopero generale Cgil contro la legge di bilancio, a Genova il presidio davanti alla Prefettura | Le modalità dell’astensione Leggi anche: Sciopero generale Cgil contro la legge di bilancio, venerdì a Genova il presidio davanti alla Prefettura | Le modalità dell’astensione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. “No al caporalato tecnologico”. Lo sciopero dei taxi contro il Governo; Sciopero taxi martedì 13 gennaio contro Uber e abusivismo. A Roma corteo di auto bianche da Fiumicino a Montecitorio; Tassisti in sciopero, domani sit-in in piazza Libertà: Difendiamo servizio pubblico contro multinazionali; Sciopero nazionale dei taxi, in corso la protesta contro il governo e le piattaforme digitali. Sciopero dei tassisti contro la liberalizzazione del mercato e “lo strapotere degli algoritmi”. Salvini convoca le associazioni - I tassisti scioperano contro la liberalizzazione del mercato e "lo strapotere degli algoritmi". ilfattoquotidiano.it

Sciopero taxi 13 gennaio, 24 ore di stop: le ragioni della protesta e i disagi per cittadini e turisti - Oggi, martedì 13 gennaio, è in corso in tutta Italia - msn.com

Sciopero nazionale dei taxi, in corso la protesta contro governo e piattaforme digitali - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero nazionale dei taxi, in corso la protesta contro governo e piattaforme digitali ... tg24.sky.it

Telesveva. . Bari, scioperano in piazza Libertà i tassisti: “Più controlli contro l’abusivismo” #puglia #bari #sciopero #taxi #abusivismo #attualità - facebook.com facebook

