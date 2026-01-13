Tassisti aggrediscono il presidente di +Europa davanti a Montecitorio
Durante un presidio davanti a Montecitorio, i tassisti hanno aggredito il presidente di +Europa, in occasione dello sciopero nazionale della categoria. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione, riflettendo le tensioni che caratterizzano questa giornata di protesta. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno intervenendo per chiarire gli eventi e garantire la sicurezza di tutti i presenti.
Momenti di tensione davanti a Montecitorio durante il presidio organizzato dai tassisti in occasione della giornata di sciopero nazionale della categoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
