Tassisti aggrediscono il presidente di +Europa davanti a Montecitorio

Durante un presidio davanti a Montecitorio, i tassisti hanno aggredito il presidente di +Europa, in occasione dello sciopero nazionale della categoria. L’episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione, riflettendo le tensioni che caratterizzano questa giornata di protesta. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno intervenendo per chiarire gli eventi e garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Matteo Hallisey (+Europa) aggredito dai tassisti in sciopero a Roma - Momenti di tensione al presidio dei tassisti in piazza Capranica, nel giorno dello sciopero nazionale del settore, all'arrivo di Matteo Hallisey , presiden ... ilfoglio.it

Sciopero taxi a Roma, scontro con i Radicali: “Aggrediti con sputi e calci” - Matteo Hallissey (+Europa e Radicali) denuncia sputi e calci durante la protesta dei tassisti contro il governo e Uber ... affaritaliani.it

Matteo Hallisey (+Europa) aggredito dai tassisti in sciopero a Roma. I tassisti hanno inseguito il politico colpendolo con almeno un calcio. “Noi volevamo fare delle domande e avere un dialogo, dall’altra parte c’è un muro”, dice Hallissey x.com

Lo sciopero dei tassisti, immagini da Roma - facebook.com facebook

