Tartarughe marine morte in Versilia | trovati 6 esemplari da inizio anno uccise dalle reti da pesca
Dalla fine del 2025, sulla costa versiliese sono stati rinvenuti sei esemplari di tartaruga marina Caretta caretta morti, presumibilmente a causa delle reti da pesca. Questa serie di spiaggiamenti evidenzia una preoccupante problematica ambientale legata alla tutela delle specie marine e alla gestione delle attività di pesca nella zona.
Una vera e propria moria di tartarughe marine sulla costa apuo-versiliese in pochi giorni, con sei esemplari di Caretta caretta trovati morti e spiaggiati dall'inizio del 2026. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
