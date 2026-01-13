Dalla fine del 2025, sulla costa versiliese sono stati rinvenuti sei esemplari di tartaruga marina Caretta caretta morti, presumibilmente a causa delle reti da pesca. Questa serie di spiaggiamenti evidenzia una preoccupante problematica ambientale legata alla tutela delle specie marine e alla gestione delle attività di pesca nella zona.

Una vera e propria moria di tartarughe marine sulla costa apuo-versiliese in pochi giorni, con sei esemplari di Caretta caretta trovati morti e spiaggiati dall'inizio del 2026. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tartarughe marine morte in Versilia: trovati 6 esemplari da inizio anno, uccise dalle reti da pesca

