tar ministero dia atti sullo scioglimento del comune di marano di napoli

Il Tar del Lazio ha stabilito che entro due mesi le autorità statali devono depositare tutti gli atti relativi allo scioglimento del Comune di Marano di Napoli, avvenuto lo scorso settembre. La procedura si concentra sulle presunte ingerenze della criminalità organizzata, che hanno portato alla decisione di scioglimento. Questa richiesta mira a garantire trasparenza e chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato a questa misura amministrativa.

Entro due mesi le Amministrazioni statali dovranno depositare al Tar del Lazio tutti gli atti che nel settembre scorso hanno portato allo scioglimento del Comune di Marano di Napoli per presunte ingerenze della criminalità organizzata. Così in un'ordinanza istruttoria pubblicata dai giudici amministrativi, che hanno fissato a marzo l'udienza di merito del ricorso proposto dall'ex sindaco di un dei comuni più popolosi dell'agro giuglianese. Il Tar, preso atto dell'istanza istruttoria formulata " con cui è stata richiesta l'acquisizione di copia di tutti gli atti del procedimento di scioglimento ed, in particolare, della Relazione del Prefetto di Napoli del 16.

