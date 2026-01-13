Tane sugli argini dove sono i controlli?

Nonostante il passare degli anni dalle recenti alluvioni, le operazioni di messa in sicurezza degli argini risultano ancora incomplete. Le immagini mostrano come i controlli e gli interventi necessari siano necessari per garantire una protezione efficace del territorio e prevenire future emergenze. È importante monitorare costantemente lo stato delle sponde fluviali e rafforzare le misure di sicurezza per tutelare comunità e infrastrutture.

"Nonostante siano trascorsi anni dalle drammatiche alluvioni che hanno colpito il nostro territorio, le immagini dimostrano come la messa in sicurezza degli argini sia ancora lontana dall'essere completata in modo adeguato. Siamo a Torri di Mezzano, sull'argine esterno destro del fiume Lamone, dove un cittadino ha segnalato la presenza di una tana di animale fossore, presumibilmente un istrice, scavata all'interno del corpo arginale. Come si può chiaramente osservare, non si tratta di un fenomeno marginale: oltre alla buca principale, nelle immediate vicinanze ne sono state individuate almeno altre tre, segno di una situazione tutt'altro che episodica".

