Il 16 gennaio alle 21.30 su Rai 1, torna Tali e Quali, il programma condotto da Nicola Savino e prodotto da Endemol Shine Italy. In questa puntata, tra i giudici sarà presente anche Francesco Totti. L’evento rappresenta un’occasione per seguire le performance dei partecipanti e scoprire le valutazioni della giuria, in un contesto di intrattenimento e musica.

Venerdì 16 gennaio, alle 21.30 su Rai 1, andrà in onda il secondo dei quattro appuntamenti con Tali e Quali, il varietà condotto da Nicola Savino, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Anche in questa puntata il palco sarà riservato ad artisti non professionisti, selezionati per la straordinaria somiglianza con i grandi personaggi della musica che interpretano. Tutte le esibizioni, come da tradizione, saranno rigorosamente dal vivo con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Negli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, persone comuni si trasformeranno in protagonisti di uno spettacolo fatto di emozioni, sorprese e momenti di grande leggerezza, dando vita a performance capaci di conquistare pubblico e giuria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tali e Quali 2026, Totti tra i giudici nella puntata del 16 gennaio

