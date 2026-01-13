Tajani | garantire stabilità in Venezuela
Tajani sottolinea l'importanza di garantire stabilità in Venezuela, richiamando il pensiero di Papa Leone XIV, secondo cui il benessere del popolo venezuelano dovrebbe essere sempre prioritario. La stabilità politica e sociale rimane un obiettivo fondamentale per favorire lo sviluppo e la pace nel paese, considerando le sfide attuali e la necessità di soluzioni durature.
17.40 "Come ha affermato Papa Leone XIV, il benessere del popolo venezuelano deve prevalere su qualsiasi altra considerazione".Così il vice-premier Tajani nell'informativa alla Camera. "Il primo obiettivo- ha proseguito-è quello di garantire stabilità nel Paese. Raggiunta questa bisogna avviare la fase di transizione pacifica che dovrà portare alla piena libertà e alla scelta, da parte del popolo venezuelano, sul proprio destino". "La caduta di Maduro è un'occasione storica", ha detto Tajani in Aula. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
