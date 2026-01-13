Tajani | garantire stabilità in Venezuela

Tajani sottolinea l'importanza di garantire stabilità in Venezuela, richiamando il pensiero di Papa Leone XIV, secondo cui il benessere del popolo venezuelano dovrebbe essere sempre prioritario. La stabilità politica e sociale rimane un obiettivo fondamentale per favorire lo sviluppo e la pace nel paese, considerando le sfide attuali e la necessità di soluzioni durature.

17.40 "Come ha affermato Papa Leone XIV, il benessere del popolo venezuelano deve prevalere su qualsiasi altra considerazione".Così il vice-premier Tajani nell'informativa alla Camera. "Il primo obiettivo- ha proseguito-è quello di garantire stabilità nel Paese. Raggiunta questa bisogna avviare la fase di transizione pacifica che dovrà portare alla piena libertà e alla scelta, da parte del popolo venezuelano, sul proprio destino". "La caduta di Maduro è un'occasione storica", ha detto Tajani in Aula. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Bilancio preventivo 2026, manovra da 438 milioni. "Garantire stabilità e livello dei servizi"

Leggi anche: Tajani a Gibuti, export e stabilità perni d’azione per Farnesina

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alberto Trentini liberato, Tajani: «In Italia tra stanotte e domani». Le prime parole: «Ora posso avere una sigaretta?» - Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d'Italia a Caracas. ilmattino.it